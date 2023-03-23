Oyunculuğu bırakan Selin Demiratar'a Hadise ve Seda Bakan'dan sürpriz! Son hali dikkat çekti

Acı Hayat ve Adanalı gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Selin Demiratar ortaya çıktı. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi ve o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yıllar önce yayınlanan Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı dizilerindeki rolleriyle bir döneme damga vuran Selin Demiratar, oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşama kararı aldı. Hadise ve Seda Bakan ise Demiratar'ı doğum gününde unutmadı.

HADİSE VE SEDA BAKAN'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü olan Selin Demiratar, kadrosunda Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı'daki İdil rolüyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra Kenan İmirzalıoğlu'yla da Acı Hayat dizisinde rol alan güzel isim, evlendikten sonra magazin camiasından uzaklaştı. Uzun zamandır ortalıkta olmayan Demiratar, Hadise ve Seda Bakan'ın sürpriziyle görüldü. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü yaptı. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Oyunculuğa bırakan Selin Demiratar'ı gören kullanıcılar ise hiç değişmemiş olmaması dikkat çekti.