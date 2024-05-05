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Oyuncu Serpil Çakmaklı: Şener Şen ile yeni bir diziye başlıyoruz

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Oyuncu Serpil Çakmaklı Haberlercom stüdyosunun konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Çakmaklı, yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Oyuncu Serpil Çakmaklı, Haber Bahane programında birbirinden değerli açıklamalarda bulundu. Yeni projelerin müjdesini veren Çakmaklı, şöyle konuştu;

"ÇOK GURURLUYUM"

"Öncelikle sevgili Kudret Sabancı'nın yönettiği ve Şener Şen ile İsmail Hacıoğlu'nun olduğu bir diziye başlıyoruz. Kendi adıma çok gururluyum. Onur duyuyorum çünkü yıllar sonra iyi bir proje ile çıkıp usta bir yönetmenle çalışmak beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Ben sektöre döneceğimi düşünmüyordum. Teklifler geliyordu, belki arkadaşlarım kırıldı ancak ilgisi yoktu. Dedim ki, 'Çıkıp kendini göstermenin anlamı yok.' Belki yanlış düşündüm."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Serpil Çakmaklı Kudret Sabancı Şener Şen Magazin Haberler

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