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Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı

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Yıllar önce yayınlanan Mucize filmiyle adını duyuran genç oyuncu Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandı. Evlilik cüzdanını yırtarken video paylaşan Tosun, "Artık özgürüm" dedi.

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen oyuncu, dün tek celsede boşandı.

"EVLİLİKTE KÖLELİĞE, RENCİDE EDİLMEYE VE REZİLLİKLERE SON"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" diyerek paylaşım yapan ancak kısa süre içinde eşiyle barışan Tosun, dün resmi olarak boşandı. Adliye koridorunda boşanma evraklarını havaya atarak video çeken Tosun, bir de evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı

Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı

Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Goker Deveci:

Allah akıl fikir versin herseyi şova döktüler

Yanıtla210
ALİ İHSAN BEKAR:

Evlenmeleri şov, hamile kalmaları şov, doğum yapmaları şov vs.

02
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