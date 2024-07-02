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Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

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Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Paul Mescal, gittiği bir festivalde uyuşturucu madde kullanırken kameralara takıldı. Oyuncunun tanınmamak için şapka takması da dikkat çekti.

Yer aldığı yapımlarla son yıllarda yıldızı parlayan İrlandalı aktör Paul Mescal, önceki gün gittiği bir festivalde etrafındakileri umursamadan uyuşturucu madde kullandı.

"KİMSEYİ UMURSAMIYORDU"

The Sun'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki oyuncunun dans ederken uyuşturucu madde kullandığını gören bir kişi o anları kayda aldı. Konuyla ilgili konuşan tanık Mescal'in bir anahtarı bir poşete daldırdıktan sonra bunu burnuna çektiğini söyleyerek "Biri görür mü diye hiç umursamıyordu. Anahtarı bir kaşık gibi kullandı ve arka arkaya burnuna çekti" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Paul Mescal Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Gjerj Kastoroiti:

en azından durust bizim pudra Şekerciler gibi gizli saklı değil

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