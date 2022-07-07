Oyuncu Nejat İşler, 'Memleketinin insanlarından korkma' diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı

Bu zamana kadar rol aldığı Saygı, Kaybedenler Kulübü, Behzat Ç . gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren Nejat İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. İşler, son olarak siyasetle ilgili yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI SIRALADI

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Nejat işler, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Oyuncu, paylaşımında "Memleketinin insanlarından korkanlardan olmayın! Al sana ilk 3 cumhurbaşkanı adayım: Canan Kaftancıoğlu, Alper Taş, Selahattin Demirtaş. Zoruna giden böbrek taşlarına baktırsın" ifadelerini yazdı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

İşler, kısa sürede gündem olan paylaşımını silerken kendisine küfür içerikli tepkiler gösterenlere de sessiz kalmadı. İşler küfürlü paylaşım yapanlara da gözdağı vererek "Canımın içi, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Seni iki dakikada evinden alabilirler. Sadece attığın ya da paylaştığın tweet için. Ben şikayetçi olmam da, kamu davasına giriyor. Dikkat et" dedi.