Oyuncu Nejat İşler, "Memleketinin insanlarından korkma" diyerek cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı - Haberler

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Oyuncu Nejat İşler, "Memleketinin insanlarından korkma" diyerek cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabından "Memleketinin insanlarından korkmayın" diyerek cumhubaşkanı adaylarını paylaştı. Canan Kaftancıolu, Alper Taş ve Selahattin Demirtaş'ın isimlerini sıralayan İşler, kısa süre içinde paylaşımını kaldırdı.

Bu zamana kadar rol aldığı Saygı, Kaybedenler Kulübü, Behzat Ç . gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren Nejat İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. İşler, son olarak siyasetle ilgili yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI SIRALADI

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Nejat işler, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Oyuncu, paylaşımında "Memleketinin insanlarından korkanlardan olmayın! Al sana ilk 3 cumhurbaşkanı adayım: Canan Kaftancıoğlu, Alper Taş, Selahattin Demirtaş. Zoruna giden böbrek taşlarına baktırsın" ifadelerini yazdı.

Oyuncu Nejat İşler, 'Memleketinin insanlarından korkma' diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı

PAYLAŞIMI SİLDİ

İşler, kısa sürede gündem olan paylaşımını silerken kendisine küfür içerikli tepkiler gösterenlere de sessiz kalmadı. İşler küfürlü paylaşım yapanlara da gözdağı vererek "Canımın içi, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Seni iki dakikada evinden alabilirler. Sadece attığın ya da paylaştığın tweet için. Ben şikayetçi olmam da, kamu davasına giriyor. Dikkat et" dedi.

Oyuncu Nejat İşler, 'Memleketinin insanlarından korkma' diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nejat İşler Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

N. Harp:

bu ne diyo ...biraz daha saclarini uzatsana ...

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Zulkarneyn :

Bu ülkede herşey olursun ama rezil olmazsın.

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Ahmet Şık:

rüyanda bile göremezsin bunları ülkenin tepesinde

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