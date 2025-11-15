Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

İstanbul Bebek'te bir çocuğa çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Mina Derman, sosyal medyada büyüyen tartışmanın ardından açıklama yaparak "Herhangi bir çarpma veya kaçma durumu yaşanmadı. Çocuk arabanın peşinden koşarken aniden önüme çıktı" dedi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Sahipsizler dizisinde "Melis" karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Derman, önceki gün Bebek'te yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Arkadaşıyla birlikte araçta görüntülenen Derman, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan bölgeden ayrılmak istediği sırada iddialara göre bir çocuğa çarpıyordu.

O anlara ilişkin görüntülerde, çiçek satarak geçimini sağladığı belirtilen bir çocuğun aracın yanına yaklaştığı ve bir anda geri kaçtığı görüldü. Çocuğun yere düştüğü anlar ve çevredekilerin olaya tepkisi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"ÇARPTI KAÇTI" İDDİASINA YANIT VERDİ

Sosyal medyada "çocuğa çarpıp kaçtı" suçlamalarıyla hızla gündeme oturan Mina Derman, konuya ilişkin sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Derman, olayın iddia edildiği gibi olmadığını vurguladı, "Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış, koşuyordu."