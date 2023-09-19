Oyuncu Merve Kayaalp'in intiharı sevenlerini yasa boğdu

Oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Merve Kayaalp'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

36 yaşındaki Merve Kayaalp, 1.5 ay önce taşındığı Dalaman'daki babasının evinde, babasına ait ruhsatlı silahla başına ateş ederek intihar etti. tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Merve Kayaalp'in, emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son verdiği belirlendi.

Merve Kayaalp'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Merve Kayaalp kimdir?

Ölüm haberi sonrası Merve Kayaalp hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Merve Kayaalp işte merak edilenleri..

36 yaşındaki Merve Kayaalp, Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Merve Kayaalp, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır.

Merve Kayaalp burada deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı. Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı.

Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır.

Merve Kayaalp dizi ve tiyatro oyunlarının dışında çeşitli reklam filmlerinde de rol almıştı.