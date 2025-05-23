Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde sosyal medyadan tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya hastanede yoğun bakımda, saldırgan ise gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle aynı sahneyi paylaşmış deneyimli oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI KADINI EVİNE DAVET ETTİ

Alınan bilgilere göre uzun süredir Hollanda'da yaşayan ve zaman zaman İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalan Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadını evine davet etti. İddiaya göre eve gelen kadın ile emektar oyuncu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

KAVGA KANLI BİTTİ: KOMŞUSUNA SÜRÜNEREK ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, Mehmet Serdar Sulukahya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan oyuncu, son bir çabayla alt kat komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sulukahya, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen oyuncunun tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli kadının gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI PROJEDE YER ALDI

Mehmet Serdar Sulukahya Beyaz Ölüm, Hülyam, Yakılacak Kadın gibi filmlerde oynamış ve Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle çalışmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Çüküşmek isterken Çükülmüş mehmet abimiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı

TBMM önünde silah sesleri! İsteği olmayınca peş peşe tetiğe bastı
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.