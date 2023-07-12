Oyuncu Megan Fox, eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başka bir dövme ile kapattı

Amerikalı model ve oyuncu Megan Fox, göbeğinde yer alan eski eşi için yaptırdığı dövmesini kapatmak için yeni bir dövme yaptırdı. Fox, Brian Austin Green'den resmi olarak ayrıldıktan sonra bu kararı aldı.

Megan Fox, o zamanlar eşi olan Brian Austin Green'e adanmış dövmesini gururla göstermesinin üzerinden sekiz yıl sonra, pelvisinin sağ tarafında yer alan bu özel dövme üzerine çiçek dövmesi yaparak kapattı.

Şimdi 37 yaşındaki üç çocuk annesi Fox'un üzerinde, kıvrımlı bir şekilde 'Brian' yazılı olan yerde, çiçekler etrafında kuyruğunu dolayan cadı siyahı bir yılan var.

SYZYGY Precision Tattooing'in sahibi Jesse, Salı günü Instagram'da Megan'a teşekkür ederek, "Eski dövmeyi tamamen yeni yılan ve çiçeklerin altına saklamayı başardım... Dövme yapmanın bana verdiği tüm fırsatlardan ve bu yolculukta tanıştığım harika insanlardan dolayı çok minnettarım" dedi.

Fox, dokuz yıllık evlilikten sonra 49 yaşındaki 90210 dizisinin eski yıldızı Brian'dan Kasım 2019'da resmi olarak ayrıldı ve boşanmaları 8 Şubat 2022'de sonuçlandı - TMZ'ye göre. Megan ve Brian, üç çocuklarından en küçüğü olan Journey River Green'in 4 Ağustos'ta yedinci doğum gününü kutlayacaklar.

Green, Avustralya'nın Dancing with the Stars programının jüri üyesi Sharna Burgess ile olan beşinci çocuğu - oğlu Zane Walker'ı - 13 ay önce dünyaya getirdi.