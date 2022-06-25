Oyuncu Erkan Petekkaya, kalp krizi geçirdiği iddiasını yalanladı - Haberler

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Oyuncu Erkan Petekkaya, kalp krizi geçirdiği iddiasını yalanladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ekranların sevilen oyuncusu Erkan Petekkaya, Son Gün dizisinin setinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı. Setten bir video yayınlayan oyuncu, "Kanlı canlı setteyim" dedi.

Erkan Petekkaya ; Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Petekkaya'nın çekimleri devam eden dizinin setinde fenalaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KALP KRİZİ FALAN GEÇİRMEDİM"

Oyuncunun sette rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin gündem olmasıyla Petekkaya'dan cevap geldi. Setten video yayınlayan hastalık iddiasını yalanlayan oyuncu, "Gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Sevgili arkadaşlar o yalan haber. Kalp krizi falan geçirmedim. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Sevgiler, saygılar" şeklinde konuştu.

Oyuncu Erkan Petekkaya, kalp krizi geçirdiği iddiasını yalanladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Erkan Petekkaya Kalp Krizi Magazin Haberler

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