Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti - Haberler

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Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ekranların sevilen ismi Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından "Canım babamı kaybettik" diyen oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybetti. Acı haberin ardından Cündübeyoğlu ve eşi Mete Güçlü'den peş peşe paylaşımlar geldi.

"İÇİMİZ ACIYOR, KELİMELER DÜĞÜMLENİYOR"

Sosyal medya hesabından kayınpederinin ölüm haberini duyuran Mete Güçlü, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

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Babasının ölüm haberiyle yıkılan başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir."

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ebru Cündübeyoğlu Instagram Ölüm Magazin Haberler

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