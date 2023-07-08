Oyuncu Çetin Altay : "Güzel bir komedi filmi gelecek"

KONYA - Bu yıl gerçekleştirilen 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hocalık görevini üstlenen ünlü sanatçı Çetin Altay, Akşehir'e geldikten ve Nasreddin Hoca kıyafetlerini giydikten sonra heyecanlandığını söyledi. Çetin Altay yeni bir filme hazırlandığını belirterek, "Güzel bir komedi filmi gelecek. Bu seneye inşallah damga vurmasını sağlayacağız" dedi.

Oyuncu Çetin Altay, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca oldu. Altay, temsili Nasreddin Hoca olarak eşeğine ters bindi ardından heybesinden vatandaşlara şeker ve fıstık dağıttı. Şenlik sonrası ilçeyi de gezen Çetin Altay, gezisi sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sanatçıyla esnaf ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi. Altay'a gezisi sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da eşlik etti.

"Nasreddin Hoca gibi birisini canlandırmaya çalışmak müthiş"

Çetin Altay, Akşehir'e hayran kaldığını belirterek "Temsili Nasreddin Hoca olma teklifi aldığında çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde çok daha başka bir boyuta geçtim. Çünkü 1200'lü yıllarda yaşamış Nasreddin Hoca gibi gerçekten çok nüktedan ve o zamanlarda bile bu zamanın mizahını yapabilen başka bir akla sahip birisinin canlandırmaya çalışmak müthiş bir şey. Onun kıyafetlerini giydikten sonra ve onun evine, dolaştığı sokaklara gelince beni de heyecan bastı. Gerçekten Nasreddin Hoca'yı 1 günlük de olsa böyle kaftan giyerek, kavuk takarak onunmuş gibi olmak ya da insanlara o gözle bakmak beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. İnşallah bundan sonra hep gelirim" dedi.

"Akşehir'i bundan sonra sık sık ziyaret ederim"

Akşehir'e ilk defa geldiğini aktaran Altay, "Akşehir çok güzel, huzurlu, sessiz, sakin. İnşallah bundan sonra sık sık ziyaret ederim. Çünkü doğal güzellikleri de olan bir yer. Gezdikçe insan anlıyor, görüyor. Çok okuyan teori biliyor, gezen de pratiği biliyor. Dolayısıyla gezip daha başka özellikler keşfettiğinde çok daha başka bir yere gidiyor iş. Şu anda onu gördüm Akşehir'de. İnşallah bundan sonra en azından gelip geçerken uğradığım bir yerlerden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir komedi filmi gelecek"

Yeni bir komedi filminin müjdesini veren Altay, "Şimdi bir filme hazırlanıyorum. 1 tane de dizimiz olacak inşallah bakalım. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. O filmi Eylül ayında çekeceğim kısmet olursa. Çok üzerine titriyorum. Güzel bir komedi filmi gelecek. Yani bu seneye inşallah damga vurmasını sağlayacağız. Çok ince eleyip sık dokuyorum. Buradan Kıbrıs'a giden bir hikayesi var. Çok tatlı, naif, güzel oldu. Onun haricinde dizimiz kabul görürse ona da hazırlanıyorum" diye konuştu.