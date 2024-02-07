Oyuncu Boğaç Aksoy Tayland'da Tatil Yaptı
Oyuncu Boğaç Aksoy, Tayland'ın farklı bölgelerini gezip tatil yaptı. Tatilin ruhuna ve bedenine iyi geldiğini söyleyen Aksoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Boğaç Aksoy, tatil için Taylan'a gitti. Ülkenin başkenti Bangkok'dan sonra Pattaya, Phuket, Phi Phi, Carol ve James Bond adalarını gezen Aksoy, çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Günlerini bol bol yüzerek, kano yaparak ve turistik yerleri gezerek geçiren ünlü oyuncu, bu ara tatilin hem ruhuna hem de bedenine ilaç gibi geldiğini söyledi.