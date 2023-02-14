Yatakla beraber 5. kattan düştü, üzerine bina yıkıldı! Oyuncu Ahmet Kara hayatını kaybetti

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 30 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan "Beyaz Atlı Prens" adlı filmin oyuncusu Ahmet Kara da depremde yaşamını yitirdi.

KAN KAYBINDAN VEFAT ETTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olan 38 yaşındaki oyuncu Ahmet Kara, depreme evinde yakalandı. 12 Şubat ilçesindeki bir binanın 5. katında yaşayan oyuncu, deprem esnasında evinin duvarının yıkılmasıyla yatağıyla birlikte sokağa düştü. Üzerine bina düşen oyuncu, betonların ayak bileklerini kesmesi sonucu kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

Oyuncu Ahmet Kara, "Beyaz Atlı Prens" adlı filmde rol aldı. Çekimleri ve montajı biten film, önümüzdeki günlerde vizyona girecek.