NewYork'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastane fotoğrafını sosyal medya sayfasında takipçileri ile paylaştı. Oyuncu arkadaşlarından Sercan Badur'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman Kinin Necatisi Sercan Badur Amerika'da acil operasyon geçirdi

NewYork'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastane fotoğrafını sosyal medya sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sercan Badur fotoğrafın altına "Üzülme safra kesem Beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum." notunu düştü.

Oyuncu arkadaşlarından Sercan Badur'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.