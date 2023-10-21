Öykü Gürman ve Fatih İçmeli Bakü'de Evlendi
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Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu. Çift, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi.
Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu.
BAKÜ'DE DÜNYAEVİNE GİRDİLER
Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, sonunda muradına erdi. Çift, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu.
İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.
İLK EVLİLİĞİNİ YAVUZ BİNGÖL İLE YAPMIŞTI
Öte yandan Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile gerçekleştirmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin