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Öykü Gürman ve Fatih İçmeli Bakü'de Evlendi

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Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu. Çift, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi.

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu.

BAKÜ'DE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, sonunda muradına erdi. Çift, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu.

İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öykü Gürman ile Fatih İçmeler evlendi

Öykü Gürman ile Fatih İçmeler evlendi

İLK EVLİLİĞİNİ YAVUZ BİNGÖL İLE YAPMIŞTI

Öte yandan Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile gerçekleştirmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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