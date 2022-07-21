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Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Magazin
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Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninin 3'üncü gününde Bayburt'ta Öykü Gürman Rüzgarı esti.

Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu

BAYBURT - Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninin 3'üncü gününde Bayburt'ta Öykü Gürman Rüzgarı esti.

Şarkılarıyla geceye damgasını vuran sanatçı Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro alanında bulunan yaklaşık 7 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gece, ilk olarak Giresun Halk Oyunları ekibi gösterileriyle başladı. Daha sonra sahneye yerel sanatçılardan Turan Ali ve Nisa Akpulat çıktı. Şarkılarını söyleyen ve geceye renk katan sanatçıların ardından Öykü Gürman sahne aldı. Karadeniz ezgileriyle ve hareketli parçalarıyla konser alanında bulunanları coşturan Gürman, sahneye minik hayranlarını alarak fotoğraf çekilmeyi de unutmadı. Şarkılarını söylemek için sahneye çıkan Gürman'a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci plaket ve çiçek takdim ederek, Gürman'ın burada olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

1 saat süren konserde Bayburtlular eğlenceli vakit geçirerek, yerlerinde duramadılar. Gürman'ın sahne performansı izleyiciler tarafından takdir toplarken, konser alanında bulunanlar Gürman'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük, küçük her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği konser gecesi Gürman'ın Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ve katılan vatandaşlara teşekkür etmesinin ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Magazin

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