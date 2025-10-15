Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Oyuncu Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını verdi. Çelik, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Sonraki bölüm" notuyla yaptığı paylaşımda, yüzük taktığı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

2015 YILINDA BOŞANMIŞTI

Öykü Çelik, 2015 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlenmiş, 15 ay süren evliliğin ardından boşanmıştı.

İşte ikilinin o pozları;