Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor
Oyuncu Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı. Teklife "Evet" diyen Çelik, mutluluğunu "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.
Oyuncu Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını verdi. Çelik, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Sonraki bölüm" notuyla yaptığı paylaşımda, yüzük taktığı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
2015 YILINDA BOŞANMIŞTI
Öykü Çelik, 2015 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlenmiş, 15 ay süren evliliğin ardından boşanmıştı.