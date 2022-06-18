OSMAN YAĞMURDERELİ AKM'DE ÖZEL BİR KONSERLE ANILACAK!

Sanatseverlerin belleğinde şarkıcı, yapımcı, oyuncu ve siyasetçi kimlikleriyle unutulmaz bir yer edinen sanatçının anısına düzenlenen anlamlı akşamın sunuculuğunu Çiğdem Tunç üstlenirken gecede Yeşim Salkım, Ozan Orhon, Umut Akyürek, İsmail Türüt, Uğur Aslan ve Elif Buse Doğan sahne alacak.

Eğlence ve müzik sektörünü yakından takip edenlerin hafızasında renkli ve sempatik kişiliğiyle yer edinen devlet sanatçısı Osman Yağmurdereli, 23 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezinde özel bir konserle anılacak.

Sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç'un sunumuyla gerçekleşecek bu anlamlı akşamda müzik camiasının sevilen isimleri Yeşim Salkım, Ozan Orhon, Umut Akyürek, İsmail Türüt, Uğur Aslan ve Elif Buse Doğan AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde sanatçıyla özdeşleşen şarkılar seslendirecek.

Müzisyenliğinin yanı sıra yapımcı, oyuncu ve siyasetçi kimlikleriyle de kitleler tarafından çok sevilen sanatçının anısına düzenlenen özel akşamda, TRT Müzik tarafından hazırlanan Osman Yağmurdereli belgeseli de gösterilecek.

55 yıllık yaşamına sayısız başarı sığdıran Osman Yağmurdereli, 2008 yılında aramızdan ayrıldı.

Çok yönlü sanatçının vefatının 14'üncü yılında AKM'de sevenlerine sunulan konser, Yağmurdereli'yi eserleri ve sanatımıza katkılarıyla anacak.

Dolu Dolu Bir Yaşam

1953 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Osman Yağmurdereli, 55 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırdı.

Gazi Üniversitesi'nde müzik eğitimi alan sanatçı, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1975 yılında ilk kez sahnelerle tanıştı.

Yorumcu olarak ünlenen Yağmurdereli, 1990 yılında ilk albümü "Nişan Yüzüğü"nü yayınladı.

"Bir Bir Birilerine" ve "Eller Eller" şarkılarıyla ise büyük bir üne kavuştu.

Oyunculuğa "İz Peşinde" ve "Bizim Mahalle" dizileriyle televizyonda başladı.

Küçük ekrandaki oyunculuk serüvenini "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmleriyle sinemada devam ettirdi.

TRT'nin popüler dizisi "İz Peşinde"de canlandırdığı "Komiser Esat" karakteriyle kitlelerin sevgisini kazanan Yağmurdereli, sayısız dizi ve filmin yapımcılığını üstlenerek kariyerine yeni başarılar ekledi.

Altın Kelebek Ödülleri'nde 5 yıl üst üste "En İyi Yapımcı Ödülü"ne layık görülen sanatçı 2007 yılında milletvekili seçilerek siyasete atıldı.

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