Oscar Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi, bu yıl da görkemli bir törenle gerçekleşti. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu. Ancak törende Smith ile komedyen Chris Rock arasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA" DEYİP TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip komedyene yumruk attı.

ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından ödülünü almak için sahneye çıkan Will Smith, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten oyuncu, herkesten özür diledi.