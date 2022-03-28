Oscar Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi - Haberler

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Oscar Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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94'ncü Oscar Ödülleri'ne oyuncu Will Smith, sahnede saç kıran hastalığı olan eşiyle alay eden komedyen Chris Rock'a tokat attı. Salondaki herkes büyük şok yaşarken sinirlerine hakim olmayan Smith, oturduğu yerden tepki göstermeye devam etti. Daha sonra ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, gözyaşları içinde özür diledi.

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi, bu yıl da görkemli bir törenle gerçekleşti. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu. Ancak törende Smith ile komedyen Chris Rock arasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA" DEYİP TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip komedyene yumruk attı.

Oscar Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından ödülünü almak için sahneye çıkan Will Smith, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten oyuncu, herkesten özür diledi.

Oscar Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi

Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith 'Karımın adını ağzına alma' diyerek komedyeni yumrukladı

Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith "Karımın adını ağzına alma" diyerek komedyeni yumrukladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Will Smith, Magazin, Haberler

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