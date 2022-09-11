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Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek

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Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek

95. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı Kerr filmi oldu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Oscar'da, En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ULUSLARARASI FİLMİ

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek

FİLMİN KONUSU

Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın'ın rol aldığı film Can'ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.

Oscar'da Türkiye'yi Kerr filmi temsil edecek

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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