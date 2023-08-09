Oryantal dansçı Asena Çakmak'ın babası hayatını kaybetti. Asena cenazede çok üzgün olduğunu belirtti.

Oryantal Asena'nın acı günü

AYDIN - Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak'ın babası 85 yaşında hayatını kaybederken, cenazeye katılan Asena'nın hayli üzgün olduğu görüldü.

Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşında ve aynı zamanda Oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak'ın da babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Baba Burhan Çakmak'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena eşi Hasan Dere ile Didim'e geldi. Didim Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Asena Çakmak'ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu. Asena ile annesi cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.