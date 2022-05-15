Ortalık fena karışacak! Demet Akalın'ın "uzay starlığı" çıkışına, Mustafa Topaloğlu'ndan ağır sözler

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

"SAYGISIZ VE ŞUURSUZ"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 maç kala şampiyon olmuş ve 38 yıllık hasrete coşkulu kutlamalarla son vermişti. Taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.

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