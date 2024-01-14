Orhan Aydın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ateş püskürdü

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu ve tiyatrocu Orhan Aydın'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a ateş püskürdü.

Aydın, CHP'nin tekrar aday gösterdiği Savaş için hakkında onlarca dosya bulunduğunu söyledi. Aydın " Çağrı.sosyalistler, yurtseverler, çaresizleştirilmiş acılar içinde kıvranan Hatay için birleşin!

"CHP'NİN GÖSTERDİĞİ ADAY DEPREMDE YİTİRDİĞİMİZ CANLARIN SORUMLULARINDAN BİRİDİR"

CHP'nin gösterdiği aday depremde yitirdiğimiz binlerce canın sorumlularından biridir.

Sistem yürütücüleri ve yamaklarıyla birlikte adı 'suçlu' olarak onlarca dava dosyasında yer almaktadır. Yargılanıp içeri atılması gereken birinden belediye başkanı olmaz-olamaz.

Yapılan Hatay'ı bile isteye AKP-MHP gericiliğine teslim etmektir. Çığlığımızı duyun.

Hatay için ses verin!" dedi.