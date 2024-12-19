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Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar

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Bir dönem 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, yönetmenliğini yaptığı "Şımarık" filminin galasına yeni sevgilisiyle katıldı. Ünlü'nün sevgilisine "Gel hayatım, poz verelim" diye seslendiği anlara "Dilber bu fotoğrafa buruk bakar" yorumları yapıldı.

Kunay Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı "Şımarık" filminin galası gerçekleşti. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in yer aldığı filmin galası büyük ilgi gördü.

ONUR ÜNLÜ GALAYA SEVGİLİSİYLE GELDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre galaya, yeni sevgilisiyle katılan yönetmen Onur Ünlü, basın mensuplarının fotoğraf çekmeye çalıştığını fark edince, "Neden koşturuyorsunuz?" diyerek esprili bir şekilde sevgilisini yanına çağırdı.

Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar

"GEL HAYATIM, POZ VERELİM"

"Gel hayatım, poz verelim" diyen Ünlü basına birlikte poz verdi. Daha sonra gazetecilerin "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna Onur Ünlü, "İyi güzel, her şey yolunda" şeklinde cevap verdi.

Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakarOnur Ünlü, bir dönem Hazar Ergüçlü ile aşk yaşıyordu

"DİLBER BU FOTOĞRAFA BURUK BAKAR"

Bir dönem 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü'nün görüntülerine "Aman Dilber görmesin", "Dilber bu fotoğrafa buruk bakar" yorumları yapıldı.

Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDvran 360:

adam maldan anlıyor

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Bu da yerli Diddy

Yorum Beğen3
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