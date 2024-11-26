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Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor

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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Onur Buldu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Buldu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Buldu ve Kozoğlu çifti geçen yıl kızları Masal'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Buldu, gözlerden uzak tuttuğu eşiyle öğretmen eşiyle gündemde...

4 YILÖNCE NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını ve sevincini yaşamıştı.

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor

NAZARDAN KORKUYORLAR

Onur Buldu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren bir oyuncu... Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift, "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu oluruz" demişti.

İşte Onur Buldu ve gözlerden uzak tuttuğu eşi;

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Bir insanın eşiyle ilgili böyle bir haber başlığı atmanız çok ayıp olmuyor mu

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Haber YorumlarıCemTuğ:

:;)))))) bir kez olsun doğru haber yapın, sırf tıklansın diye haber mi yapılır

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Haber YorumlarıAtilla Han:

aman allahım gözlerimi alamadım ayıp ya bu mu haber

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Reklam ve film çekimleri bitti , tiyatroya döndü. İyi de oldu , özlemiştik kendisini

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Haber YorumlarıSezai AYGUN:

adamin gozleren uzak tuttugunu siz neden yayinliyorsunuz. ahlaksiz bir habercilik anlayisiniz var.

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

O nasıl başlık ! Adamın karısından eşinden öyle mi bahsedilir nasıl insansınız siz ya ! Masallah diyelim Allah bozmasın

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