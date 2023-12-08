Daha önce CHP'den milletvekili aday adayı olan ve aktif siyaseti bırakan Onur Akın, CHP'li belediye başkan adaylarına şarkı vermeyeceğini söyledi. Siyasette vefa görmediğini belirten Akın, kapısının CHP'li adaylara kapalı olduğunu ifade etti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre daha önce Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili aday adayı olan ve aday gösterilmeyip hayal kırıklığına uğrayıp aktif siyaseti bırakan Onur Akın CHP'li belediye başkan adaylarına şarkı vermeyeceğini açıkladı.

Siyasette vefa görmediğini söyleyen sanatçı CHP'li adaylara kapısının kapalı olduğunu söyledi. Akın "Şu aralar çok yoğun olarak seçim şarkısı isteyen belediye başkan adaylarımıza açıklamamdır: Ben 2009 yerel seçimlerinde sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin,İstanbul belediye başkan adayı olarak açıklandığında, bir sanatçı ve aydın sorumluluğu ile, bir şeyler yapmam gerek diyerek,gece yarısı uyanıp "Kılıçdaroğlu" marşını besteledim ve bu marş siyasi partiler seçim müziği tarihinde "sıfır" (yeni) beste olarak sevilen sahiplenilen ilk siyasi parti şarkısı olmuştur.

İŞTE O ŞARKI;

Bu marştan sonra diğer partiler de seçim şarkısı yaptırmaya başladılar. CHP'den gelen yoğun talep üzerine bir albüm dolusu seçim şarkısı besteledim. "Ak dediler kara çıktı", "Bir ıslıkta sen çal", "Güldür yüzümüzü CHP-Bıktık vallahi" gibi. Üstelik tamamen gönüllü ve bila bedel olarak.

Geçen yerel seçimlerde de 5 belediye başkan adayımıza hatır, gönül için 5 yeni şarkı besteledim ve hepsi seçildiler. Diğer sanatçı arkadaşlarım ve bir kısım kamuoyu, bu kadar seçim şarkıları yaptı Onur Akın, konserden konsere koşuyordur diyorlar ve sanıyorlar. Bu seçim şarkısı yaptığım belediyelere bir şarkı yapmayı bırakın, partili olmayan ve topluma hiç bir sanatsal katkısı bile olmayan sanatçılar, emin olun benden daha çok konser yaptı. Seçim şarkısını yaptığım 5 belediye başkanından 2 sine 0 konser,2 sine ilk yıl bir konser yaptım.

Mersin büyükşehir başkanı Vahap Seçer bu konuşmaların dışındadır. En zor pandemi günlerimizde bile tek vefalı dostum, ağabeyim Vahap Seçer olmuştur.

"SİYASETTE VEFA GÖRMEDİM. KİMSENİN VEBALİNE ORTAK VE DESTEK OLMAK İSTEMİYORUM"

Kısaca diyeceğim o ki, eski parti yönetimi ve baştan sona herkes dahil, ben siyasette vefa görmedim. O yüzden çok kendimi toplumsal misyon ve içsel olarak zorunlu hissetmedikçe, yaşayan insanların adına şarkı yapmayacağım. Böyle bir sorumluluk üstlenmek, kimsenin vebaline ortak ve destek olmak istemiyorum. Başarılı olurlarsa bir CHP'li,duyarlı, aydın sanatçı olarak gurur duyacağım sevgilerimle" dedi.