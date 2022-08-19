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Onlar Aşka "Divinire" Diyor

Onlar Aşka 'Divinire' Diyor

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Kalbinden başka pusulası olmayan kadınlar, hüzünlerinden öpülür. Sahip olduklarına ait olmayan kadınlar da öyle… Onlardan ikisi: Burcu Mutlugil ve Esra Güner Divinire ile birbirlerini buluyor.

Sözleri, Çözün İpleri Sabahın Sahibine Gidiyoruz kitabının yazarı Burcu Mutlugil'e; müziği ise Rainy Day şarkısı ile tanıdığımız Esra Güner'e ait olan Divinire şarkısının aranjörlüğünü iki dev isim üstleniyor: Türk Pop Müziğinin Dünya Starı İlkay Şencan ve Osman Çetin!

Divinire şarkısını bize bambaşka AŞK hikayesi sunuyor: Merak uyandıran birlikteliklerinde kadın gökyüzüne, erkek ise ilaha dönüşüyor. Gökyüzü dile geliyor. Ay derman oluyor.

Ama yine de… Kadın ile Erkek… birbirlerinin neyi olduklarını… bilemiyor!

Ve dikkat! Sahip olduklarını sınırları değil, güçleri sayan ve kalplerinden başka pusulası kalmayan müzikseverler Divinire şarkısına Novi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan ulaşabilirler.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Osman Çetin Magazin Haberler

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