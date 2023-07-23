Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları

Serdar Ortaç, Kısmetse Olur yarışmasının olaylı yarışmacısı Cansel ile görüştü. Cansel'in omzuna yatıp elini öpen Serdar Ortaç bir hayli şaşırttı. İkilinin samimi anları sosyal medyada gündem oldu.

Son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olan Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile bir araya geldi. İkilinin görüşmedeki samimi halleri dikkat çekti.

KISMETSE OLUR CANSEL İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran ancak yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen Serdar ortaç son günlerde magazin gündeminin ilk sıralarında. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile görüştü.

ELİNİ ÖPTÜ, OMZUNA YATTI

Görüşmede Cansel'in omzuna yatıp elini öpen Serdar Ortaç, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Samimi görüntüler veren ikili hakkında sosyal medyada aşk dedikodusu çıktı.