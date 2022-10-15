Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan, gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın çocukluk hayali yeniden gündeme geldi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM BİR ADADA TEK BAŞINA YAŞAMAKTI"

Haziran 2021'de Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan sevilen oyuncu, çocukluk hayalinden bahsederken şunları söylemişti: "Bütün çocukluk hayalim Robinson Crusoe gibi bir adada tek başına yaşamaktı. Bunu istediğimde 20 yaşında falandım. Yalnız kalma isteğim insanları sevmemekle alakalı değil. Bu tamamen bir yapı. Bir kardeşim var ama çocukluğum çok büyük bir evde geçti. Bir de akrep burçları yalnız kalmayı çok sever. Tek başına kalmak da biraz cüret isteyen bir şeydir. Huyum bu... İnsan sevmiyor değilim, sadece tek başınalığı çok seviyorum. Buğra ile de anlaşmamız var. O da haftanın 1-2 günü beni yalnız bırakır."

SON DURUMUNU ANLATMIŞTI

Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.

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