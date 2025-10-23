Haberler

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Güncelleme:
İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce "Sora" adını verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşarken ölümden döndü. İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Ural Kaspar ve yenidoğan bebeğiyle yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaralanan Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldı. Kazanın ardından açıklama yapan eşi Kaspar, "Şükürler olsun, kızımızın ve eşimin sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce "Sora" adını verdikleri bebeğini kucağına almanın sevincini yaşarken ölümden döndü. Helvacıoğlu'na, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Ural Kaspar ve yenidoğan bebeğiyle yürüdüğü sırada bir araç çarptı. Kazanın ardından Helvacıoğlu'nun eşi Kaspar, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak "Şükürler olsun, herkesin durumu iyi" dedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, İstanbul Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında ölümden döndü. Kaza, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir aracın kaldırıma savrulmasıyla gerçekleşti. Savrulan araç, o sırada eşi Ural Kaspar ve bebeğiyle yürüyen Helvacıoğlu'na çarptı.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen oyuncu ve iki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Üsküdar'daki bir hastanede tedavi altına alınan Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya neden olan sürücülerin ifadelerini aldı.

URAL KASPAR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şunları söyledi, "Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.'

