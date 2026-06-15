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Hava Sıcaklıkları Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselişini sürdürerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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