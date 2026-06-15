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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 52 yaşındaki Lokman Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez'in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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