Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, iki ayağı sargılı şekilde sahneye çıktı

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu VİP minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmış, kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

AMBULANS İLE EĞLENCE MEKANINA GİTTİ

İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden akşam saatlerinde ambulans ile ayrılarak, bir eğlence mekanına geldi. İki ayağı da alçılı olarak sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede şarkı söyledi.

"SEYİRCİME SÖZ VERDİM, SAHNEYE ÇIKACAĞIM DİYE"

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içerisindeydim. Ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

HASTANEYE YENİDEN DÖNECEK

İbrahim Tatlıses'in taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: MagazinKolik







