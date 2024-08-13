Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin

İbrahim Tatlıses'ten psikolojik şiddet gördüğünü ima eden paylaşımda bulunduktan sonra sessizliğe gömülen Dilan Çıtak, geçen günlerde yaşadıklarını anlatmıştı. Çıtak, Tatlıses soyadını zorla aldığını ve kardeşi İdo'nun annesi Derya Tuna yüzünden evden kovulduğunu açıklamıştı.

"İBRAHİM BEY BUNUNLA TATMİN OLMADI"

Şarkıcının annesi Işıl Çıtak da konuya dahil oldu ve 'Beyaz Magazin' programında açıklamalarda bulundu. Baba-kızın arasının açılmasına Bodrum'daki bir evin sebep olduğunu ifade eden Işıl Çıtak, "Bu kavganın sebebi evdir. İbrahim Bey, Bodrum'da herkese ev verdi. Dilan ise evini sattı. O sırada Bodrum'a geldim ve Dilan 'Birkaç gün bu evde kal' dedi. Ardından benden 50 bin TL borç istedi. Çünkü İbrahim Bey 'Orayı aylık 25 bin liraya kiraya vereceğim' dedi. Dilan da iki aylık kirayı verdi. İbrahim Bey bununla tatmin olmadı. Dilan'ın oturduğu evden de kira istedi. İbrahim Tatlıses'in yanındaki kadın Tuğçe Korkmaz, eşi gibi davranarak Dilan ve Ahmet Tatlıses'e birtakım tavırlarda bulunuyor. Babasıyla Dilan'ın konuşmasına müsaade etmemiş" şeklinde konuştu.

"SİNİRDEN ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Yayına bağlanarak iddiaları reddeden İbrahim Tatlıses ise "Analı kızlı çok güzel yalan söylüyorlar. Sinirden elim ayağım titriyor. Dilan'da ego tavan, yanımdaki çalışana köpekmiş gibi davranamaz. Şimdi savcılığa bildiriyorum. Evimizi boşaltsınlar. O parayı Urfa'daki kızlarıma gönderiyorum. O daire, onların hakkı. Ödediği 50 bin lira annesinin oturduğu dairenin parasıdır. 'Oturduğun evin de kirasını ödeyeceksin' dedim ve evimi bastı" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Programda yaşananlara sert tepki gösteren Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak'a tepki gösterdi. Tatlıses, sunuculara "Parmaklarım titriyor. Elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" şeklinde bağırdıktan sonra telefonu kapatarak yayını terk etti.

"İBRAHİM TATLISES'E BEBEK GİBİ BAKIYORUM"

Tuğçe Korkmaz yayına bağlanarak Dilan Çıtak'ın küfür ve hakaretler ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Tatlıses'e kumanda, sandalye fırlattı sonrasında arabaya tekme attı. Ben kimsenin karısı gibi davranmıyorum. İbrahim Tatlıses'e bebek gibi bakıyorum. Hiçbir özel yakınlığım da yoktur."

PAYLAŞIM YAPTI

İbrahim Tatlıses ise daha sonra sosyal medya hesabından Korkmaz ile fotoğrafını paylaşarak "Derya (Tuna) Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki 'Baba bunlarla muhattap olma. Şimdi Tuğçe Hanım bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı içiyoruz birlikte" notunu düştü.