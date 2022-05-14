Oktay Kaynarca yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alacak
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizide Cezayir karakterine oynayacak. Kaynarca dizide başrol olmanın yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleniyor.
Uzun yıllar ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolünü oynayan Oktay Kaynarca, yeni projesiyle ekrana dönüyor. Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizisinin detayları belli olmaya başladı.
CEZAYİR KARAKTERİNİ OYNAYACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri haziran sonu başlayacak olan dizinin adı Ben Cihana Sığmazam oldu. Onur Tan'ın yöneteceği dizi adını Nesimi'nin efsane bir şiirinden alıyor. Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide Oktay Kaynarca Cezayir rolünü üstlenecek. Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyeti'nde çekilecek. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, eylül ayında izleyiciyle buluşacak.