Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür
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Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Oktay Kaynarca, basit bir soruda joker kullanmayarak elenen yarışmacıya şakayla karışık sitem etti. Kaynarca, "Al bu jokerleri eve götür" dedi. Bu serzeniş gülüşmelere neden oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı.

Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı.

SORUYU BİLEMEDİ

Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.

Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

"AL ŞİMDİ JOKERLERİ EVE GÖTÜR"

Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Siz hiç Kaz sütünden sütlaç yaptınız mı :)

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Haber YorumlarıJY:

HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL, REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ. GÜZEL KIZ, TV YE ÇIKTI KENDİNİ GÖSTERDİ BOŞTA KALMAZ ALICISI ÇIKAR.

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Haber Yorumlarısedat :

Hahaha tüyünden demiş. Memeli olmayan kümes hayvanlarının sütünden nasıl faydalanılacağını düşündü acaba :)))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında bol bol makarna yemiş olsaydı zihni açık olur sorulan bütün soruları hiç joker kullanmadan cevaplardı Türkiyeye ambulansı buzdolabı kim getirdi,aya yapılacak olan otoyol kaç şeritli olacak,avrupa hangi ülkeyi kıskanıyor gibi cevaplaması çok zor soruları anında cevaplardı

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Haber YorumlarıEsra ARSEL:

tavuktan başka kuş tanımazsa olacağı bu :) :) :)

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