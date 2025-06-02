Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Oktay Kaynarca, basit bir soruda joker kullanmayarak elenen yarışmacıya şakayla karışık sitem etti. Kaynarca, "Al bu jokerleri eve götür" dedi. Bu serzeniş gülüşmelere neden oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı.
Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı.
SORUYU BİLEMEDİ
Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.
"AL ŞİMDİ JOKERLERİ EVE GÖTÜR"
Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.