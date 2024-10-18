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Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar sonra ilk kez dizinin aslında bir Amerikan yapımından uyarlandığını açıkladı. Bu çarpıcı itiraf, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Oktay Kaynarca Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki programı Fenomen'e konuk olan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi'nin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını belirtti.

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Dizinin esin kaynağının TRT'de yayınlanan Büyük Tuzak adlı Amerikan formatlı bir yapım olduğunu açıkladı. Oktay Kaynarca, bu bilginin bugüne kadar pek duyulmadığını ve kendisinin bu gerçeği ilk kez açıkladığını ifade etti. Kaynarca programda, "İşin aslına bakarsanız, o dönem TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir dizi vardı. Amerikan formatıydı ve biz de bayılarak izliyorduk. Sonrasında Osman'ın yanına gittim ve 'Bu dizi formatlanırsa Türkiye'de çok ilgi çeker' dedim. Ancak bir süre bu konu gündemde kalmadı. Ardından Osman beni çağırdı ve projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

ORİJİNAL BİR YAPIM DEĞİLMİŞ

Kaynarca'nın açıklamaları, Kurtlar Vadisi'nin aslında orijinal bir yapım olmadığını, Amerikan dizisi Büyük Tuzak'tan esinlenilerek uyarlandığını ortaya koydu. Bu itiraf, dizinin hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönem boyunca büyük bir izleyici kitlesi edinmiş ve Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olarak anılmaya devam etmişti.

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi Oktay Kaynarca Kültür Sanat Televizyon Magazin Dizi

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Yorumlar (23)

Erman Günaydın:

Algı böyle yapılır çok takılmayın senaryoyu Mit'e yazdırdık diyecek değiller ya ;)

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Mehmet hakan Çelik:

Amerikan yapımından uyarlanmayan film mi var.Bizim milllet kopyala yapıştır yapar sonrada sanatçıyız diye gezer

90
19
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Oktay kaynarca atv de kim milyoner olmak ister programını sunmaya başlayınca kendi reklamını yapıyor

74
3
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Ali Ant:

Bir jenerasyonun içine Eden dizi

56
16
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Fırat Soydan:

Bu Türkiyeli çaptan düşünce saçmalamaya başladı

40
8
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Bayram Deniz:

Bu filmin müziklerini farklı bir formata uygula dizi yine patlar

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3
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Burak GUNES:

Biraz Büyük Tuzak ı izledim ama bağ kuramadım ben pek de, senaristlerden açıklama bekleriz

35
1
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Ömer Tokgöz:

Gerçekmi diyon aaaa şaşırtıcııı

30
6
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Hasan Turk:

Vadideki karakterler kim.mesala ozaman testere ceyarmi oluyor.

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bekir yapici:

ben 53 yildir yurtdisinda yasayan ve eve bagimli biriyim teknoloji sayesinde diziler haric Türk kanallarini ve bir cok yabanci tv kanallarini nerdeyse günde 15-16 saat izliyorum malesef bizim ülkemizin tv kanallarinda bir cok tv programi bile yabancilardan tirtiklanip taklit edilerek civikca Türkiye halkina göre uyarlanmis vaziyette kendileri bir seyler üretme yerine kolayciliga kacarak resmen baskalarinin yapimlarini caliyor taklit ediyorlar.

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yanıtYanıtla
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