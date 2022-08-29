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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Magazin Haberleri

Magazin camiasında yılın beklenen düğünü gerçekleşti. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Sarıyer'de gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Koç'un düğün hediyesi olarak Demet Özdemir'e aldığı hediyenin 860 bin TL'lik değeri ise dudak uçuklattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un olumsuzhava koşulları nedeniyle ertelenen düğünleri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çiftin konukları düğün boyunca gönüllerince eğlenirken, düğüne Koç'un ayakkabısı ile Özdemir'in giydiği gelinlik damga vurdu.

DÜĞÜN HEDİYESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Damat Oğuzhan Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli oldu. Buna göre ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak 860 bin TL değerinde kolye aldığı öğrenildi.

İşte o kolye:

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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