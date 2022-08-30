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Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili bomba detay! Meğer eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş

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28 Ağustos tarihinde Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihi ile ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ın doğum gününün düğün tarihi ile aynı olması şoke etti.

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.

Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili bomba detay! Meğer eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş

OĞUZHAN'IN ŞAHİDİ ACUN OLDU

Çift, Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Geceye çiftin ailesi ve en yakın dostları katıldı. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu. Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili bomba detay! Meğer eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş

DÜĞÜN TARİHİ İLE ESKİ SEVGİLİLERİN DOĞUM GÜNÜ AYNI

Düğüne Oğuzhan Koç'un ayakkabısı ile Demet Özdemir'in gelinliği damga vurdu. Düğün bitse de yankıları hala devam ediyor. Düğün sonrası bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ın doğum günü Demet ve Oğuzhan'ın düğün tarihi ile aynı gün olması şoke etti.

Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili bomba detay! Meğer eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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