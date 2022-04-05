Oğulcan Engin, 25 küçük aşkıyla evlilik kararı alan annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmayacak

Çalışmalarının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, şimdilerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Evlilik kararı alan ikili, 7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturacak.

NİKAHA KATILMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre, Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Engin, Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek de şart koydu. Öte yandan 31 yaşındaki Oğulcan Engin, annesinin Prag'daki nikahına da katılmama kararı aldı.

Çağlar Ökten ve Seda Sayan

ANNESİNE KONUŞMA YASAĞI GETİRTMİŞTİ

Ünlü isimlerle aşk yaşayan Oğulcan Engin, geçtiğimiz yıl annesine konuşma yasağı getirtmişti. Engin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için bu konuda da annesini uyarmıştı.

Oğulcan Engin