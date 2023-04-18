Oğlu Furkan Kızılay'la yarış arabasına binen anne, korkudan kendinden geçti

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle tanınan Furkan Kızılay, annesiyle son model bir yarış yarış arabasına binerek video çekti. Hız korkusu olan anne, çığlık çığlığa kalırken "Ay sütte çok vermedim ama haram zıkkım olsun. İmdat, kurtar beni! Böyle zenginliğin içine" diyerek araçtan indi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. Kızılay son olarak annesi Mine Kızılay ise bir sürat aracına binerek video çekti.

"POLİSE SÖYLEYECEĞİM, KURTARIN BENİ"

Hız korkusu olan anne Mine Kızılay, oğlunun gaza basmasıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Araçtan inmek isteyen anne, "Vitesi 'ye atarsan sütten çok vermedim ama haram zıkkım olur bak! Sağda dur, polise söyleyeceğim seni. Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni. Böyle zenginliğin içine" diyerek araçtan indi. Furkan Kızılay, annesiyle olan eğlenceli anları da Instagram hesabından yayınlamaya ihmal etmedi.