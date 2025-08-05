ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez ODTÜ Matematik mezunu bir yarışmacının yaşadığı ilginç anla gündeme oturdu. Yarışmayı bir süredir sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yönettiği son bölüm, izleyicilere hem bilgi dolu hem de şaşırtıcı dakikalar yaşattı.

MATEMATİK MEZUNU SORUDA TAKILDI

Programa katılan Enise Nehir Aksaylı, eğitim geçmişiyle dikkat çekti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olduğunu belirten Aksaylı, yarışmanın üçüncü sorusunda karşılaştığı faktöriyel hesaplamasıyla izleyicileri şaşırttı. Soruda, "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?" ifadesi yer aldı. Bu tür sorulara hâkim olduğu düşünülen Aksaylı'nın kararsız kalması, ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

İLK ÇÖZÜM TELEFON JOKERİ

Sorunun çözümünde zorlanan yarışmacı, ilk olarak telefon jokerine başvurdu. Ancak aradığı kişi, süre içinde net bir yanıt veremedi. Ardından yarı yarıya jokerini kullanan Aksaylı, kalan iki seçenek arasında "10" yanıtını seçerek doğru cevabı verdi. Ancak bu durum, sosyal medyada yarışmanın formatı kadar yarışmacının eğitimi üzerine de çok sayıda yoruma neden oldu.

SEYİRCİ JOKERİ VE ERKEN VEDA

Dördüncü soruya geldiğinde bu kez seyirci jokerini kullanan Aksaylı, beşinci soruda ise yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. ODTÜ diplomasına rağmen erken veda etmesi, hem yarışmacının performansı hem de bilgi yarışmalarında eğitim düzeyinin her zaman başarı garantisi olmadığını yeniden gündeme taşıdı. Aksaylı, yarışmadan 5 bin TL'lik teselli ödülüyle ayrıldı.

X GÜNDEMİNDE TARTIŞMA YARATTI

Programın yayımlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) platformunda birçok kullanıcı duruma dair yorum yaptı. Bazı izleyiciler Aksaylı'nın heyecanına dikkat çekerken, bazıları da eğitim sistemini sorgulayan paylaşımlarda bulundu. "ODTÜ Matematik mezunu faktöriyel sorusunu zor çözüyor, biz kime güveneceğiz?" gibi ironi dolu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.