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O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Burak Kut sürprizi yaşandı. Yeni yılın ilk dakikalarında Burak Kut'un 30 yıl önce söylediği "Yaşandı Bitti" şarkısını seslendirmesi ve sahne performansı sosyal medyada çok konuşuldu. Kut'un danslarına ve şarkıyı canlı seslendirmesine "Şimdikileri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu sene jüri koltuklarında Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Ezgi Mola yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yarıştığı gecede Acun Ilıcalı'dan sürpriz geldi. Ilıcalı, "Bu sene O Ses Türkiye içinde ufak sürprizlerimiz var. Efsane sanatçılardan birini davet ettik, kendisi bizi kırmadı. Dillerimize marş olmuş güzel şarkılarını bizim için seslendirecek." diyerek Burak Kut'u sahneye davet etti.

O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor

BURAK KUT'UN SAHNE PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

52 yaşındaki şarkıcı Burak Kut, 1995 yılında çıkan şarkısı Yaşandı Bitti performansıyla geceye damga vurdu. Kut'un sahne performansı ve dansları sosyal medyada da çok konuşuldu. Geceye damga vuran Kut'un şarkıyı canlı seslendirmesi ve sahne şovuna "Şimdikileri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

BİR DÖNEMİ SALLAYAN ŞARKI

Yaşandı Bitti, şarkıcı Kut'un 1995 çıkışlı Nereden Geldim Nerelere Gideceğim albümünden çıkan ikinci şarkıdır. Zamanında çok ses getiren şarkının klibi ABD'nin New York şehrinde çekilmiştir.

O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

şimdi ki Z kuşağına 10 basar hala

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