O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yer alarak şampiyon olan Emre Sertkaya, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Türkiye'yi terk eden Sertkaya, 10 yıl sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Sertkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla baba olduğunu açıkladı. Ünlü isim, kızına "Noa" adını verdiklerini duyurdu.

DUYGUSAL BİR MESAJ PAYLAŞTI

Sertkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun.

Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle."