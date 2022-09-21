O Ses Türkiye hakkında Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak iddia, gözler Acun'a çevrildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. "Bana gelen bir teklif yok" diyen Tilbe, ayrıca duyumlarına göre bu sene O Ses Türkiye'nin düzenlenmeyeceğini dile getirdi. Tilbe'nin bu açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı cephesine çevrildi.

Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda tv8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Ancak yarışmanın başlamasından önce jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı da merak konusuydu. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri koltukları için Yıldız Tilbe ve Hadise için teklif götürdüğü iddia edildi.

"BU SENE O SES TÜRKİYE YOKMUŞ BİLDİĞİM KADARIYLA"

Yıldız Tilbe bu iddiaları Twitter'da yaptığı açıklama ile yalanladı. Tilbe "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İşte Yıldız Tilbe'nin o açıklaması:







