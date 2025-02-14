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O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim

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TV8'in popüler yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyeleri Hadise ve Melike Şahin arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Hadise'nin 'ben tecrübeme güveniyorum' sözlerine Melike Şahin, 'ben tazeliğime güveniyorum' yanıtını verdi. Bu şakalaşma sosyal medyada kıskançlık iddialarını yeniden alevlendirdi.

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye programında, jüri üyeleri arasında zaman zaman yarışmacı kavgaları oluyor. Şakalaşırken bir yandan da birbirlerine laf sokan Hadise ile Melike Şahin, yine aralarındaki gerginlikle gündeme geldi.

O Ses Türkiye, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana geldi. Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program ekranda fırtınalar gibi esmişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hadise ve Melike Şahin arasında kıskançlık olduğu iddiaları, sosyal medyada gündem olmuştu. Hadise ise Melike Şahin ile fotoğraf paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

"BEN TAZELİĞİME GÜVENİYORUM"

Yeni bölüm fragmanında ise Hadise ve Melike Şahin'in arasında ilginç bir diyalog geçti. Hadise, "Burada ben tecrübeme güveniyorum" dedikten sonra Melike Şahin "Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim" yanıtını verdi.

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim

Birbirleriyle şakalaşan jüri üyeleri için sosyal medyada yeniden kıskançlık yorumları yapıldı.

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HABER DEGERI SIFIRIN ALTINDA 10 !!!

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