O Ses Türkiye'de Hadise'den Giray Altınok'a şaşırtan teklif

Son dönemde Prens dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Giray Altınok, O Ses Türkiye'ye damga vurdu. Performansı ile alkış alan Altınok jürinin de beğenisini kazandı. Hadise, ünlü ismin kendisini seçmesi için verdiği teklifle ise herkesi şaşırttı. Hadise ve Giray Altınok'un arasındaki diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.

GÜLDÜREN DİYALOG

Hadise, ünlü oyuncu kendisini seçsin diye "Eğer beni seçersen Prens'in minik bir bölümünde, bir rolde yanınızda olmak isterim." dedi. Hadise'nin teklifine şaşıran Giray Altınok "Ben hiç böyle bir iş arama görmedim" diyerek espriyi patlattı. Ünlü isimlerin arasındaki güldüren anlar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Hadise için sosyal medyada "Kendini gerçek oyuncu sanmış", "Hadise'ye cevabı çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.