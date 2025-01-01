O Ses Türkiye'de Hadise'den Giray Altınok'a şaşırtan teklif
Oyuncu Giray Altınok, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı. Altınok'un şarkının ardından Hadise ile diyaloğu ise izleyenleri şaşırttı. Hadise, Altınok'un kendisini seçmesi halinde dizisinde rol almak istedi. Buna karşılık Giray Altınok, "Ben hiç böyle bir iş arama görmedim" cevabıyla herkesi güldürdü.
Son dönemde Prens dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Giray Altınok, O Ses Türkiye'ye damga vurdu. Performansı ile alkış alan Altınok jürinin de beğenisini kazandı. Hadise, ünlü ismin kendisini seçmesi için verdiği teklifle ise herkesi şaşırttı. Hadise ve Giray Altınok'un arasındaki diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.
GÜLDÜREN DİYALOG
Hadise, ünlü oyuncu kendisini seçsin diye "Eğer beni seçersen Prens'in minik bir bölümünde, bir rolde yanınızda olmak isterim." dedi. Hadise'nin teklifine şaşıran Giray Altınok "Ben hiç böyle bir iş arama görmedim" diyerek espriyi patlattı. Ünlü isimlerin arasındaki güldüren anlar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
O ANLARA YORUM YAĞDI
Hadise için sosyal medyada "Kendini gerçek oyuncu sanmış", "Hadise'ye cevabı çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.