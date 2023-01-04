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O Kız... KADİR'İ BEKLEYEN SÜRPRİZ NE?

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O Kız... KADİR'İ BEKLEYEN SÜRPRİZ NE?

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” 26 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen dizisi "O Kız" yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Zeynep ve Ozan'ı samimi bir şekilde gören Doruk, gördüğü manzara karşısında şoka girer.

Ozan da ondan çok farklı bir durumda değil. İkisi de birbirine tamamen zıt duygularla Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır.

Entrikaları bitmeyen Sitare ise zaferini kutlamak için elinde iki kadehle Ozan'ın yanına gelir, kadehini manalı bir şekilde Ozan'ın kadehine tokuşturur. Yine amacına ulaşmıştır.

Operasyon devam ederken, polisler herkesi yere yatırmıştır, hiçbir şeyden haberi olmayan Kadir'in teslim ettiği paketin içinden çıkan uyuşturucu maddeler polisler tarafından ele geçirilir.

Kadir şok olmuş durumdadır. Heyecan ve panikle neler olduğunu anlamaya çalışan Kadir'i büyük bir sürpriz beklemektir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kanal D O Kız Magazin Haberler

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