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Nuri Alço'ya kalp pili takıldı

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Eskişehir'deki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Nuri Alço'ya kalp pili takıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, operasyonun başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskişehir'deki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Nuri Alço'ya kalp pili takıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, operasyonun başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Alço, kalp pili takılması için bugün operasyona alındı.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu. Burcu Alço, yaptığı paylaşımda, "Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, durumu çok iyi. Çıkacağız az kaldı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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